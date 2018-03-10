В Бишкеке на улице Шопокова появились паркоматы.

Напомним, на отрезке от Московской до проспекта Жибек Жолу организованы платные парковки. Реализует проект предприниматель Сергей Попов.

По словам его представителей, всего на этом участке установят четыре паркомата, два из них уже работают (за исключением выходных дней). Водители могут вбить в аппарат номер своего автомобиля и автоматически получат чек.

Однако спросом, по словам бизнесменов, паркоматы у горожан не пользуются. Параллельно на улице Шопокова работают парковщики.

Программа мэрии «Город благоприятных условий» на 2017-2020 годы предусматривает внедрение современной автоматизированной системы платной парковки: 47 пунктов вдоль городских дорог в рамках государственно-частного партнерства.