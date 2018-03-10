18:19
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Общество

В Бишкеке на улице Шопокова появились паркоматы

В Бишкеке на улице Шопокова появились паркоматы.

Напомним, на отрезке от Московской до проспекта Жибек Жолу организованы платные парковки. Реализует проект предприниматель Сергей Попов.

По словам его представителей, всего на этом участке установят четыре паркомата, два из них уже работают (за исключением выходных дней). Водители могут вбить в аппарат номер своего автомобиля и автоматически получат чек.

Однако спросом, по словам бизнесменов, паркоматы у горожан не пользуются. Параллельно на улице Шопокова работают парковщики.

Программа мэрии «Город благоприятных условий» на 2017-2020 годы предусматривает внедрение современной автоматизированной системы платной парковки: 47 пунктов вдоль городских дорог в рамках государственно-частного партнерства.
Ссылка:
просмотров: 1183
Версия для печати
Материалы по теме
Разбитые дороги. Какие улицы отремонтируют в Бишкеке в 2018 году
«Агент 024»: Построенная на средства Казахстана школа уже рушится
Реклама наркотиков в Бишкеке. Милиция начала проверку
Коммерческая тайна? Чиновники не рассказывают о доходах от продажи древесины
Самого искусного мага выберут в Кыргызстане
Темно, опасно, в милиции текучка. Жители Бишкека назвали основные проблемы
В Бишкеке повесилась 15-летняя школьница
Проект детальной планировки: как застроят скверы и снесут дома бишкекчан
Бишкекчане недовольны работой участковых
Митинг в поддержку антикоррупционных инициатив президента завершен
Популярные новости
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта