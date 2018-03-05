Дело Шыкмаматова. Обвиняемый в предынфарктном состоянии

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляции на приговор Первомайского районного суда по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова.

Адвокат Чинара Джакупбекова заявила сегодня, что ее подсудимый серьезно болен. Врачи диагностируют предынфарктное состояние, и он находится под постоянным медицинским наблюдением. Юрист ходатайствовала о приостановлении судебного разбирательства до полного выздоровления подсудимого. Председатель судебной коллегии Адис Момуналиев отклонил прошение. Следующее заседание назначено на 13 марта.

Алмамбет Шыкмаматов приговорен райсудом к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов. Он признан виновным по статье «Коррупция».

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.