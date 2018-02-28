Турция выделит $19 миллионов на зарплату персоналу новой больницы в Бишкеке

Пресс-центр Минздрава КР распространил первый вариант соглашения с турецкой стороной о больнице кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке.
Ранее депутаты заявили, что соглашение пересмотрено, а первый вариант документа пропал.
Соглашение подписано 1 апреля 2016 года Турецким агентством по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра Турецкой Республики (ТИКА), мэрией Бишкека и Минздравом. Оговорено, что турецкая сторона покрывает все расходы на строительство и обеспечение оборудованием, в том числе передает в муниципальную собственность Бишкека здание больницы после окончания строительных работ и ввода в эксплуатацию.
Мэрия обязана обеспечить подвод инженерных сетей к земельному участку, передать Минздраву здание больницы в срочное безвозмездное пользование.
Само соглашение в основном касается вопросов строительства. Между министерствами здравоохранения двух стран должен быть подписан протокол о статусе больницы, определяющий принципы и правила ее управления.
Кроме того, турецкая сторона выделяет на три года $19 миллионов для выплаты зарплаты персоналу, а оставшуюся часть средств переведут на счет больницы.
Строительство объекта закончено, сейчас полным ходом идет инсталляция оборудования, мебели, процесс открытия счетов по коммунальным услугам.