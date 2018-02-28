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Общество

Турция выделит $19 миллионов на зарплату персоналу новой больницы в Бишкеке

Пресс-центр Минздрава КР распространил первый вариант соглашения с турецкой стороной о больнице кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке.

Ранее депутаты заявили, что соглашение пересмотрено, а первый вариант документа пропал.

Соглашение подписано 1 апреля 2016 года Турецким агентством по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра Турецкой Республики (ТИКА), мэрией Бишкека и Минздравом. Оговорено, что турецкая сторона покрывает все расходы на строительство и обеспечение оборудованием, в том числе передает в муниципальную собственность Бишкека здание больницы после окончания строительных работ и ввода в эксплуатацию.

Мэрия обязана обеспечить подвод инженерных сетей к земельному участку, передать Минздраву здание больницы в срочное безвозмездное пользование.

Само соглашение в основном касается вопросов строительства. Между министерствами здравоохранения двух стран должен быть подписан протокол о статусе больницы, определяющий принципы и правила ее управления.

«Медучреждение в период действия данного протокола будет находиться под совместным управлением. В проектном соглашении нет ни слова о сроках пользования больницей турецкой стороной. Сейчас рассматривается соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче бишкекской больницы. В нем прописано, что первые три года после ввода больница будет использоваться совместно, затем три года турецкая сторона будет продолжать мониторинг и координацию», — отметили в Минздраве.

Кроме того, турецкая сторона выделяет на три года $19 миллионов для выплаты зарплаты персоналу, а оставшуюся часть средств переведут на счет больницы.

Расходы на коммунальные услуги будут оплачивать из бюджета больницы, то есть за счет турецкой стороны.

Строительство объекта закончено, сейчас полным ходом идет инсталляция оборудования, мебели, процесс открытия счетов по коммунальным услугам.
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