В Европе составили рейтинг самых популярных автомобилей (список десятки)

Самым популярным автомобилем в Европе по-прежнему остается Volkswagen Golf, только в январе эта модель разошлась тиражом в 45 тысяч 93 единицы, что на 16,1 процента больше, чем в январе 2017 года.

По данным аналитиков из Focus2move, на европейском рынке сменились лидеры, и если Golf до сих пор никто не может превзойти, то второе место в январе досталось Volkswagen Polo – 27 тысяч 268 единиц (+4,9 процента), хотя ранее эту строчку занимала французская модель Renault Clio.

Третье место в этом рейтинге получила Ford Fiesta. Годом ранее эта модель в Евросоюзе располагалась на пятом месте – 26 тысяч 727 единиц (+3,9 процента).

Далее по списку следует Renault Clio и Volkswagen Tiguan с результатом 25 тысяч 507 единиц (-4,0 процента) и 23 тысячи 958 (+1,6 процента) соответственно.

Вторую пятерку ТОП-10 возглавляет Skoda Octavia – 21 тысяча 159 единиц (+6,8 процента), за ней следует кроссовер Nissan Qashqai – 21 тысяча 708 единиц (+2,3 процента) и на восьмом месте Peugeot 208 – 21 тысяча 459 единиц (+5,8 процента).

Последних два места у Ford Focus и Toyota Yaris. В прошлом месяце эти модели были проданы в количестве 19 тысяч 435 единиц (+7,5 процента) и 18 тысяч 812 единиц (+17,3 процента).