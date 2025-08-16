20:09
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Происшествия

Аномальная жара в Европе повлекла за собой бушующие пожары: тысячи эвакуированы

Бушующие пожары охватили Южную Европу — из-за аномальной жары и сильного ветра огонь быстро распространяется по городам и островам Албании, Греции, Черногории, Испании и Турции, передает Euronews.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома после того, как рекордные температуры вызвали лесные пожары. В этих странах объявили массовую эвакуацию после того, как пожары стали угрожать городам и деревням.

Погибли по меньшей мере три человека.

Читайте по теме
До плюс 46. Миллионы людей в странах Европы испытали воздействие аномальной жары

С туристических островов Греции эвакуировано больше семи тысяч людей — в Патрах огонь уничтожил здания, машины и заводы. Местные помогают тушить пламя с помощью ведер с водой и срезанных веток. Подключились авиация и больше 5 тысяч спасателей. В испанской Андалусии жители покидают дома и отели, добираться на машинах до нужных точек тяжело — дороги перекрыли для безопасности.

По словам экспертов, частые пожары связаны с изменением климата — дождей нет, а летние засухи становятся длиннее.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339892/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
В Свердловском районе Бишкека за месяц зарегистрировано 107 пожаров
Площадь пожара в «Ороке» составила около 100 гектаров
Крупный пожар в Бишкеке. Горит кладбище
В селе Ленинском произошел крупный пожар — горят нежилые постройки
Кто может в Кыргызстане бесплатно застраховать свое жилье?
На территории школы в Таш-Добо произошел пожар
В Турции 10 человек погибли при тушении лесного пожара
В Бишкеке горит склад
Крупный пожар в Джалал-Абаде потушен
Горит центральный парк Джалал-Абада
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
Киностудия &laquo;Кыргызфильм&raquo; подала в&nbsp;суд на&nbsp;режиссера Бакыта Мукула Киностудия «Кыргызфильм» подала в суд на режиссера Бакыта Мукула
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
20:01
Встреча на Аляске. Европейские лидеры выпустили совместное заявление Встреча на Аляске. Европейские лидеры выпустили совмест...
19:29
Аномальная жара в Европе повлекла за собой бушующие пожары: тысячи эвакуированы
19:23
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
19:05
Мобильное приложение «ЭММА» для беременных теперь доступно в Кыргызстане
18:45
Школа № 85 в Бишкеке не готова к учебному году. Мэр убедился в этом лично