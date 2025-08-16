Аномальная жара в Европе повлекла за собой бушующие пожары: тысячи эвакуированы

Бушующие пожары охватили Южную Европу — из-за аномальной жары и сильного ветра огонь быстро распространяется по городам и островам Албании, Греции, Черногории, Испании и Турции, передает Euronews.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома после того, как рекордные температуры вызвали лесные пожары. В этих странах объявили массовую эвакуацию после того, как пожары стали угрожать городам и деревням.

Погибли по меньшей мере три человека.

С туристических островов Греции эвакуировано больше семи тысяч людей — в Патрах огонь уничтожил здания, машины и заводы. Местные помогают тушить пламя с помощью ведер с водой и срезанных веток. Подключились авиация и больше 5 тысяч спасателей. В испанской Андалусии жители покидают дома и отели, добираться на машинах до нужных точек тяжело — дороги перекрыли для безопасности.

По словам экспертов, частые пожары связаны с изменением климата — дождей нет, а летние засухи становятся длиннее.