Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций

В центре Европы, в зале с зеркалами и люстрами в стиле ампир и со столом, сервированным хрусталем и изысканным фарфором, я принимал послов стран Центральной Азии и Азербайджана со своими супругами.

Но в традиционное для таких приемов изысканное меню я внес кочевую суть — баранину, подаваемую по древнему обычаю. То есть с устуканом и ритуальной головой, вручаемой старшему по возрасту из гостей в знак почтения и уважения.

Послы были приятно удивлены, что в старинной европейской обстановке ожила философия кочевников, в которой сплелись иерархия, благодарность и почтение к хлебу и гостю.

Я почувствовал себя варваром.

Но не в смысле представителя менее развитой культуры или ее разрушителя, а в смысле инаковости, иной логики, иного ритма, иной глубины.

Мы, послы XXI века, говорим на нескольких языках, носим европейские костюмы, живем в эпоху стандартов и унификации, когда культура становится массовой, а быт — одинаковым. Но при всем этом мы иные, наследники другой истории, другой культуры, другой цивилизации. Нас объединяет не только современность, но и древняя общая память степей, где дружба, уважение и честь были не словами, а образом жизни.

И именно в этот день в самом «сердце» Европы мне было важно подчеркнуть наши общность, историю, соединяющую нас в прошлом, и перспективу, объединяющую нас в будущем. А устуканом с бараньей головой я хотел показать не экзотику, а глубокий смысл этой традиции, ее особый код, ведь вручить голову — это значит доверить честь, разделить мясо — значит признать равенство.

А еще мы, конечно, много говорили об одном из главных героев вечера — баранине.

Долгие годы считалось, что баранина вредна. Якобы она повышает «плохой» холестерин и тяжело усваивается.

Я и сам более 15 лет ограничивал ее в своем рационе. Но оказалось, все наоборот. Современные исследования доказали, что в баранине меньше холестерина, чем в свинине, говядине и даже в курином мясе. Так, в 100 граммах постной баранины содержится 70-75 миллиграммов холестерина, в говядине — 85-90, свинине — 90-100, а в бедре курицы без кожи — 85-90 граммов. По этому показателю баранина сопоставима с рыбой и содержит мононенасыщенные жирные кислоты, те же, что и оливковое масло.

Даже бараний жир, особенно курдюк, полезен. В нем есть олеиновая кислота, повышающая так называемый хороший холестерин и очищающая сосуды.

Кстати, развенчан миф и о «тяжести» баранины. Последние исследования доказывают, что баранина легко усваивается.

И связано это с тем, что бараний жир, плавящийся при высоких температурах, не оседает в сосудах, а соотношение Омеги-3 и Омеги-6 в баранине почти такое же, как и в дикой рыбе. Кроме того, в баранине меньше пуринов, чем в говядине и свинине, она богата L-карнитином, улучшающим обмен веществ и работу сердца.

Так что мой устукан, помимо разных смыслов, вполне гармонировал с последними трендами здорового питания и здорового образа жизни. Также он был напоминанием, что наши древние предки-кочевники знали уже тогда очень много о том, что полезно, а что вредно, что хорошо, а что плохо.