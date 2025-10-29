17:27
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций

В центре Европы, в зале с зеркалами и люстрами в стиле ампир и со столом, сервированным хрусталем и изысканным фарфором, я принимал послов стран Центральной Азии и Азербайджана со своими супругами.

Но в традиционное для таких приемов изысканное меню я внес кочевую суть — баранину, подаваемую по древнему обычаю. То есть с устуканом и ритуальной головой, вручаемой старшему по возрасту из гостей в знак почтения и уважения.

Послы были приятно удивлены, что в старинной европейской обстановке ожила философия кочевников, в которой сплелись иерархия, благодарность и почтение к хлебу и гостю.

Я почувствовал себя варваром.

Но не в смысле представителя менее развитой культуры или ее разрушителя, а в смысле инаковости, иной логики, иного ритма, иной глубины.

автора
Фото автора. Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций

Мы, послы XXI века, говорим на нескольких языках, носим европейские костюмы, живем в эпоху стандартов и унификации, когда культура становится массовой, а быт — одинаковым. Но при всем этом мы иные, наследники другой истории, другой культуры, другой цивилизации. Нас объединяет не только современность, но и древняя общая память степей, где дружба, уважение и честь были не словами, а образом жизни.

И именно в этот день в самом «сердце» Европы мне было важно подчеркнуть наши общность, историю, соединяющую нас в прошлом, и перспективу, объединяющую нас в будущем. А устуканом с бараньей головой я хотел показать не экзотику, а глубокий смысл этой традиции, ее особый код, ведь вручить голову — это значит доверить честь, разделить мясо — значит признать равенство.

А еще мы, конечно, много говорили об одном из главных героев вечера — баранине.

Долгие годы считалось, что баранина вредна. Якобы она повышает «плохой» холестерин и тяжело усваивается.

автора
Фото автора. Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций

Я и сам более 15 лет ограничивал ее в своем рационе. Но оказалось, все наоборот. Современные исследования доказали, что в баранине меньше холестерина, чем в свинине, говядине и даже в курином мясе. Так, в 100 граммах постной баранины содержится 70-75 миллиграммов холестерина, в говядине — 85-90, свинине — 90-100, а в бедре курицы без кожи — 85-90 граммов. По этому показателю баранина сопоставима с рыбой и содержит мононенасыщенные жирные кислоты, те же, что и оливковое масло.
Даже бараний жир, особенно курдюк, полезен. В нем есть олеиновая кислота, повышающая так называемый хороший холестерин и очищающая сосуды.

Кстати, развенчан миф и о «тяжести» баранины. Последние исследования доказывают, что баранина легко усваивается.

И связано это с тем, что бараний жир, плавящийся при высоких температурах, не оседает в сосудах, а соотношение Омеги-3 и Омеги-6 в баранине почти такое же, как и в дикой рыбе. Кроме того, в баранине меньше пуринов, чем в говядине и свинине, она богата L-карнитином, улучшающим обмен веществ и работу сердца.

автора
Фото автора. Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций

Так что мой устукан, помимо разных смыслов, вполне гармонировал с последними трендами здорового питания и здорового образа жизни. Также он был напоминанием, что наши древние предки-кочевники знали уже тогда очень много о том, что полезно, а что вредно, что хорошо, а что плохо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348992/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов ряда стран
Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб — традиционное блюдо
Келгиле кыргызча сүйлөшөбүз. Дипломаты поздравили кыргызстанцев с Днем госязыка
Аномальная жара в Европе повлекла за собой бушующие пожары: тысячи эвакуированы
До плюс 46. Миллионы людей в странах Европы испытали воздействие аномальной жары
Европу охватила аномальная жара. В Испании зафиксировано +46 градусов
Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы
Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года
Европа передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам
Тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
29 октября, среда
17:22
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед...
17:17
В Ошской области начальника и инспектора Ветслужбы заподозрили в вымогательстве
17:15
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
17:06
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
17:04
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека