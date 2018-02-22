Как журналисту выплатить 9 миллионов сомов Алмазбеку Атамбаеву? Закон не знает

Октябрьский райсуд Бишкека сегодня удовлетворил ходатайство представителя экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и отказался рассматривать заявление о том, чтобы квартиру журналиста Нарына Айыпа выставить на торги и таким образом взыскать с него 9 миллионов сомов.

Как теперь быть с ответчиком и из чего Нарын Айып будет выплачивать 9 миллионов сомов по иску, непонятно.

«Нам известно, что таких денег у журналиста нет. Кроме того, четкой регламентации по исполнению решения суда тоже не существует. Уголовное дело же возбуждается только в случае злостного уклонения от исполнения решения. Может быть возобновлено повторно и судопроизводство», — сказал ИА «24.kg» юрист Нурбек Сыдыков.

Он добавил, есть еще норма, согласно которой в течение трех лет, если у ответчика появится недвижимость, которая покрывает сумму иска, она может быть арестована и выставлена на торги. Пока у Нарына Айыпа, и это доказано в суде, есть только одна трехкомнатная квартира, где он проживает с престарелой мамой и сестрой, и ему принадлежит только ее треть. Сам Нарын Айып говорит, что будет искать средства, но суммой в 9 миллионов сомов он не располагает и никогда не располагал.

Ранее Генеральная прокуратура, защищая честь и достоинство экс-главы КР Алмазбека Атамбаева, подала в суд на Нарына Айыпа, Zanoza.kg и правозащитика Чолпон Джакуповой. Суд взыскал в пользу истца в общей сложности 30 миллионов сомов.