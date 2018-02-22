Квартира Нарына Айыпа выставляться на торги не будет. Но 9 миллионов надо найти

Квартира журналиста Нарына Айыпа на торги выставляться не будет. Суд под председательством Альбины Джээнбековой удовлетворил ходатайство представителя экс-президента Алмазбека Атамбаева, Нурбека Сыдыкова.

Доказано, что это единственная жилплощадь, где ответчик проживает с престарелой мамой и сестрой. Нарыну Айыпу принадлежит только треть жилья, и по суду она не может быть взыскана.

Ранее Генеральная прокуратура, защищая честь и достоинство экс-главы КР Алмазбека Атамбаева, подала в суд на Нарына Айыпа, Zanoza.kg и правозащитика Чолпон Джакуповой. Суд взыскал в пользу истца в общей сложности 30 миллионов сомов.

Согласно решению суда, Нарын Айып должен выплатить бывшему президенту страны 9 миллионов сомов. По его словам, он будет искать средства, чтобы выполнить решение суда.