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Общество

В Кыргызстане с экономическими преступлениями решили бороться иначе

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями обещает перейти от карательных методов к профилактической работе. Об этом на церемонии празднования 25-летия ГСБЭП заявил ее председатель Замирбек Осмонов.

По его словам, ведомство работает над устранением причин, по поводу которых сделал замечания президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Совбеза.

«Наша служба должна повысить доверие народа к себе. Перейти от карательных методов работы к профилактическим. Для эффективной работы у нас есть все возможности: обновили автопарк и оборудование, повысили зарплату», — отметил он.

На церемонии отличившимся сотрудникам вручили Почетные грамоты и именные часы от премьер-министра.
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