В Кыргызстане снижаются показатели смертности от болезней легких. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) профессор Талант Сооронбаев.

По его словам, на недавнем совещании высокого уровня, прошедшем в Дублине (Ирландия) с участием представителей Всемирной организации здравоохранения и европейских экспертов по легочным заболеваниям, представили итоги независимого исследования.

«Кыргызстан отмечен как страна с лучшими результатами по снижению показателей смертности от болезней легких. По данным экспертов, смертность от болезней легких из расчета на 100 тысяч населения снизилась на 26 процентов. Программа профилактики, ранней диагностики, мультисекторальный подход в решении вопросов контроля легочных заболеваний, а также усилия Министерства здравоохранения, пульмонологов и семейных врачей — работа всей системы дала такой хороший результат. Кроме того, неплохо решаются вопросы доступности основных лекарственных препаратов для лечения больных бронхиальной астмой — они давно включены в программу госгарантий», — сказал Талант Сооронбаев.

Он добавил, что многие больные бронхиальной астмой живут полноценной жизнью. При этом уменьшилось количество пациентов, поступающих в тяжелом состоянии по линии скорой помощи.

По словам Таланта Сооронбаева, НЦКиТ разработал программу профилактики и контроля болезней легких на ближайшие пять лет.

«Наша задача, чтобы в Кыргызстане на рынке появилось новое поколение лекарственных препаратов, которыми пользуется уже весь мир. Эти вопросы обсуждаем на уровне Министерства здравоохранения, программу внесли в лечебное управление МЗ КР. Она станет руководством для всех пульмонологов, чтобы и дальше продолжать снижение показателей смертности, повышать качество лечения и жизни пациентов», — отметил директор НЦКиТ.

По данным экспертов, загрязненный воздух приводит к миллионам преждевременных смертей. В Кыргызстане качество атмосферного воздуха ухудшается с наступлением холодов.

На вопрос, почему смертность в республике при этом снижается, Талант Сооронбаев ответил, что это происходит благодаря ранним диагностике и контролю лечения, а также доступности и качеству лечения.

«Повышенный уровень загрязненности воздуха в КР отмечается в определенные времена года и только в крупных городах. Но в Кыргызстане еще не было серьезных исследований, которые доказали именно связь загрязненного воздуха с развитием заболеваемости. Сейчас мы тоже такое исследование запустили, наблюдаем влияние загрязненного воздуха зимой в Бишкеке на здоровье легких и сердечно-сосудистой системы. Окончательные результаты мы пока не получили, но обязательно потом с ними поделимся», — заключил Талант Сооронбаев.