Власть

Сигареты, алкоголь и напитки должны стоить дороже — Эдиль Байсалов

Сигареты, алкоголь и сахаросодержащие напитки в Кыргызстане должны стоить дороже. Об этом на диалоге высокого уровня по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, этот вопрос обсуждается уже четвертый год.

«Раньше говорили, что нельзя повышать акцизы из-за контрабанды, но за последние пять лет государство навело порядок на таможне, в налоговой сфере и торговой системе. Сегодня наши органы правопорядка и местные власти способны пресекать до 90 процентов контрабанды. Поэтому мы должны повышать цены, сигареты в ближайший год-полтора должны стоить не меньше 150 сомов за пачку. Пусть нас за это растерзают, но семимиллионный народ КР будет благодарен. Точно так же и с алкоголем», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что еще одним из достижений нынешнего кабмина является введение налога на сахар.

«Мы его чисто символически ввели, серьезно этим рычагом еще не пользуемся, но с «белой смертью» тоже должны бороться. Тем более диабет — это бич, и он молодеет. Мы тратим миллиарды сомов на лечение и преждевременную инвалидизацию», — добавил чиновник.

Он подчеркнул важность инвестиций в систему здравоохранения, профилактику и предотвращение заболеваемости.

«Указом президента на следующие пять лет предусмотрена цель по повышению не только продолжительности жизни, но и ее качества. Мы уже объявили, что через пять лет расходы на общественное здравоохранение достигнут 5 процентов ВВП, или 130 миллиардов сомов. Дополнительные доходы от повышения акцизов также должны направляться в виде инвестиций на вопросы здравоохранения», — заметил Эдиль Байсалов.

Он также затронул проблему предотвратимых преждевременных смертей.
