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Общество

Чужого нам не надо. Минкультуры поддерживает запрет на импорт ак-калпаков

Министерство культуры, информации и туризма поддерживает запрет на импорт ак-калпаков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива о запрете ввоза национальных головных уборов в Кыргызстан из соседних стран принадлежит депутатам Жогорку Кенеша. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Любой гражданин КР может оставить свои комментарии и предложения на официальных сайтах правительства и Жогорку Кенеша.

Министерство культуры, информации и туризма считает, что действительно в Кыргызстан поступает некачественный товар, изготовленный из синтетики, что негативно влияет на восприятие иностранными гостями настоящего кыргызского ак-калпака.
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