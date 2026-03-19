Кыргызстан вошел в топ-5 стран — импортеров мучных кондитерских изделий из России. Об этом сообщили в центре «Агроэкспорт».

Отмечается, что по итогам прошлого года РФ обновила рекорд по экспортной выручке от поставок мучных кондитерских изделий. Поставки увеличились на 11 процентов — до $788 миллионов.

«Согласно оценкам экспертов, в 2025-м Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тысяч тонн мучных кондитерских изделий на $788 миллионов. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 11 процентов в стоимостном выражении. Таким образом, РФ установила рекорд по выручке от поставок мучных кондитерских изделий, обновив показатель 2024-го», — говорится в сообщении.

Крупнейшими импортерами по итогам прошлого года стали Казахстан (около $260 миллионов), Беларусь (более $191 миллиона), Кыргызстан (более $62 миллионов), Азербайджан (более $38 миллионов) и Узбекистан (более $37 миллионов).