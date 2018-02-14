Пороговый балл по ОРТ при поступлении в вуз повышать не планируют

Пороговый балл по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) при поступлении в вуз повышать не планируют. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист управления профессионального образования Министерства образования и науки Евгения Чубукова.

По ее словам, пороговый балл еще не установлен и пока не обсуждался.

«Скорее всего, он останется на прежнем уровне: 110 баллов по основному тесту и 60 по предметному», — сказала Евгения Чубукова.

В 2017 году только около 55 процентов участников Общереспубликанского тестирования набрали пороговый балл, необходимый для поступления в высшие учебные заведения.