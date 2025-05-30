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Общество

Общереспубликанское тестирование. Поздний этап пройдет только в Бишкеке и Оше

Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет с 20 по 22 июня только в городах Бишкеке и Оше. Об этом сообщил Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, регистрация на тест запланирована с 10 по 18 июня:

  • в Бишкеке — в школе № 24 (улица Тыныстанова, 110);
  • в Оше — в городском отделе образования (улица Ленина, 308).

Записаться имеют право те, кто не участвовал в ОРТ 2025 года.

Если абитуриент был зарегистрирован на ОРТ-2025, но по различным причинам не участвовал в тестировании и у него есть регистрационный номер, то он должен пройти перерегистрацию.

К регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с теста в этом году. Их количество не уточняется.

С 2012-го ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики, независимо от формы собственности. Желающие поступить на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку, есть и предметы по выбору.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331020/
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