Общереспубликанское тестирование. Поздний этап пройдет только в Бишкеке и Оше

Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет с 20 по 22 июня только в городах Бишкеке и Оше. Об этом сообщил Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, регистрация на тест запланирована с 10 по 18 июня:

в Бишкеке — в школе № 24 (улица Тыныстанова, 110);

в Оше — в городском отделе образования (улица Ленина, 308).

Записаться имеют право те, кто не участвовал в ОРТ 2025 года.

Если абитуриент был зарегистрирован на ОРТ-2025, но по различным причинам не участвовал в тестировании и у него есть регистрационный номер, то он должен пройти перерегистрацию.

К регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с теста в этом году. Их количество не уточняется.

С 2012-го ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики, независимо от формы собственности. Желающие поступить на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку, есть и предметы по выбору.