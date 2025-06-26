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Общество

Общереспубликанское тестирование. В июле пройдут консультации по подсчету баллов

С 1 по 11 июля в офисе Центра оценки в образовании и методов обучения пройдут консультации по подсчету баллов по Общереспубликанскому тестированию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор ЦООМО Чинара Батракеева.

По ее словам, заявление на консультацию могут подать все желающие. Приходят даже те, кто получил 227 баллов, но которым не хватило до «золотого сертификата» ОРТ.

«Сначала абитуриенты должны подать заявление, после чего они получат талоны с назначенным временем приема. Почему не сразу? Для начала мы должны найти их листы ответов, ведь тест сдавало более 56 тысяч человек. На консультации покажем абитуриенту, как он отвечал, правильно ли указан его вариант задач и правильно ли ему посчитал компьютер», — сказала Чинара Батракеева.

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Она отметила, что ежегодно около 1 тысячи человек подают заявления на консультацию.

«В первые дни поток очень большой. Но когда абитуриенты видят, что все справедливо и прозрачно, начинает работать сарафанное радио, и происходит отсев абитуриентов. Некоторые подавшие заявление просто не приходят на консультацию. Тем не менее мы смотрим все работы и еще раз проверяем», — заверила глава ЦООМО.

Офлайн-консультации состоятся в офисе ЦООМО в Бишкеке. Живущие в регионах могут обратиться в центр в эти же сроки онлайн по WhatsApp.

После консультаций будет работать комиссия по другим вопросам сдачи теста, в том числе по устранению возможных ошибок, допущенных в сертификатах, после чего ожидается приказ Министерства просвещения о сроках приемной кампании в вузах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334323/
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