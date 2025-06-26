На какие уловки идут абитуриенты при сдаче Общереспубликанского тестирования

За грубые нарушения участников Общереспубликанского тестирования дисквалифицируют. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.

По ее словам, в ходе ОРТ бывают разные ситуации.

К примеру, один молодой человек отправил на ОРТ вместо себя другого, подменив фотографию.

«Выпускница одной из столичных школ принесла на тест несколько телефонов, один сдала на глазах у администраторов, а со вторым прошла в зал, сфотографировала задания и отправила своей подруге. Во время сдачи ОРТ появляются Telegram-каналы, где пытаются увидеть задания, хотя на каждой смене разные варианты. Не все об этом знают. Мы нашли эту девочку и дисквалифицировали. Неприятный момент, когда молодые люди только вступают во взрослую жизнь и пытаются свои первые шаги начать с не очень честных путей», — посетовала Чинара Батракеева.

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Она отметила, что в основном дисквалификации в 2025 году связаны с использованием смартфонов.

«Абитуриенты прячут телефоны на улице, в туалете, берут у знакомых. В итоге дисквалифицированные не смогут получить свои результаты ОРТ для летнего приема в вузы. У них будет возможность зарегистрироваться на зимний тест и без нарушений правил сдать его», — добавила глава ЦООМО.

По ее словам, некоторые дети говорят родителям, что сдали тест, хотя на самом деле не принимали в нем участия. А потом их родители просят выдать им сертификат ОРТ.

Чинара Батракеева напомнила, что сдача теста по государственному языку является обязательной. Но, несмотря на неоднократные предупреждения, 189 человек не пришли на тест по кыргызскому, а значит, они не получат сертификат ОРТ.