Общереспубликанское тестирование. Рекорд, пороговые баллы, какие школы лидируют

Больше миллиона человек, желающих поступить в высшие учебные заведения Кыргызстана, прошли через Общереспубликанское тестирование начиная с 2002 года. Более 100 тысяч из них зачислены за это время на грантовую форму обучения.

ОРТ дает возможность поступления в вузы своими силами, независимо от материального и социального положения.

Рекордсмены и середнячки

В этом году в ОРТ участвовали около 56,2 тысячи выпускников. Из них 56,5 процента сдавали тест на кыргызском, а 43,5 — на русском языке.

Традиционно в Бишкеке самое большое число обладателей «золотых сертификатов» ОРТ, дающих возможность поступить в выбранный вуз вне конкурса, — 38 из 54. Ученики школы № 61 имени Якира получили сразу десять «золотых сертификатов».

Регионы показали более скромные результаты — от одного до четырех «золотых сертификатов». В Баткенской области — ни одного.

Максимальный балл ОРТ в 2025-м оказался наилучшим за последние 15 лет.

Выпускник столичной школы № 70 Атай Эстебесов получил 242 балла из 245 возможных. Такой же результат показала еще одна из участниц ОРТ только в 2009 году.

А вот средний балл, по предварительным данным Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), в 2025-м немного меньше, чем в 2024 году, — 127,3 против 128,4.

В те годы школа № 61 имени Якира показала одинаковые результаты — по семь «золотых сертификатов». Больше ни одна общеобразовательная организация в республике такого не выдает. Интересно, что в этом году школа улучшила результаты на фоне лишения статуса физико-математического лицея и перевыборов директора.

В областях ситуация особо не меняется. В 2024-м выпускники школ в регионах получили от одного до семи «золотых сертификатов», в Иссык-Кульской области — ни одного.

Единственная область, где отмечается рост последние три года, — Джалал-Абадская. В 2023 году там получили один «золотой сертификат», в 2024-м — три, в 2025-м — четыре.





Есть ли разница?

Среднее значение баллов участников, сдававших тест на русском языке, в 2024-м, как и в прежние годы, оказалось выше, чем у тех, кто сдавал на кыргызском (135,3 и 123,4).

Языковой вопрос в деле ОРТ возникает не первый год. На одном из последних заседаний Жогорку Кенеша депутат Табылды Муратбеков отметил, что ОРТ зарекомендовало себя как эффективный инструмент поступления в вузы без коррупционной составляющей.

«Но его нынешняя форма беспокоит родителей и учителей. Тот факт, что из 54 учеников, получивших «золотой сертификат» по Общереспубликанскому тестированию, только один сдавал его на кыргызском языке, создал много вопросов в обществе», — сказал он.

Отметим, что в 2023 году по заказу Министерства образования и науки КР проводилась экспертная оценка тестовых заданий основного и предметных тестов ОРТ с целью сравнения эквивалентности перевода заданий с кыргызского языка на русский и с русского на кыргызский. Проверили тестовые материалы и на соответствие государственному образовательному стандарту Кыргызской Республики.

Экспертная группа сделала заключение о полном соответствии тестовых заданий ОРТ образовательному стандарту и отметила равнозначность заданий на кыргызском и русском языках.

Учитель физики Чынарбубу Козубекова несколько лет назад участвовала в ОРТ как составитель вопросов и как администратор.

«Задания одинаковые. Я сначала составляла на кыргызском языке, а затем переводила на русский. У нас точная наука, поэтому отклонений в составлении задач быть не может. Вопросов, выходящих за рамки предмета, нет. Все на основании школьной программы и госстандартов. Если ребенок знает предмет, значит, он сможет ответить на все вопросы», — сказала она 24.kg.

Госязык знают

С 2024 года тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы

стал

обязательным. Он определяет уровень знаний абитуриентов и не влияет на результаты конкурса при поступлении в вузы — баллов в этом тесте нет.

Результаты основного и предметного тестов не выдаются без сдачи теста по госязыку.

В этом году около 190 человек не пришли на тест по кыргызскому, а значит, они не получат сертификат ОРТ.

Анализ прошлогодних результатов по госязыку показал, что большинство абитуриентов сдали тест успешно:

29 процентов участников ОРТ владели госязыком на высоком уровне;

49 процентов — на уровне выше среднего;

20 процентов — на среднем уровне;

2 процента — на уровне ниже среднего.

По словам директора ЦООМО Чинары Батракеевой, проводился также анализ поступивших на бюджетные места.

«Среди них очень большой процент тех, кто сдал тест на уровень выше среднего или высокий уровень. Что касается «золотых сертификатов» 2025 года, то только один абитуриент сдал госязык на уровень ниже среднего. В основном у абитуриентов уровень сдачи кыргызского очень высокий или выше среднего. Это отрадно», — сказала она.

К примеру, у выпускницы школы № 61 Айбике Жакшылыковой, набравшей 235 баллов, проблем с тестом по госязыку не возникло.

«Я свободно говорю на кыргызском. В школе участвовала в олимпиадах и занимала второе и третье места, поэтому тест дался мне легко. Я показала высокий уровень владения», — сказала будущая студентка в эфире «Биринчи радио».

Преодолеть порог

Это означает, что участник теста решил 45 процентов заданий, за что в школе ученик получил бы тройку.

Ежегодно перед началом приемной кампании в вузах Министерство образования утверждает пороговый балл для зачисления. Много лет он традиционно составлял 110 баллов.

В последние годы устанавливают разный порог в зависимости от направления подготовки.

К примеру, в 2024-м для поступления на грантовые места по педагогическим, медицинским специальностям установили порог в 120 баллов, на контрактные места по педагогическим направлениям — 115, на контрактные места по медицинским специальностям — 110, на грантовые и контрактные места по специальностям в сфере сельского хозяйства — 100.

В 2025/26 учебном году требования к абитуриентам, поступающим на педагогические специальности, чиновники обещали ужесточить, повысив пороговый балл до 130. Но приказа пока еще нет.

От чего зависят результаты

Эксперт в сфере образования Чынарбубу Козубекова подчеркнула, что главное преимущество ОРТ — в одинаковых возможностях для всех выпускников, а воспользуется ли этой возможностью человек, зависит от него самого. По словам многих участников ОРТ, показавших высокие результаты, они активно занимались дополнительно.

«Занимается ли абитуриент, рядом ли родители, поддерживают ли его, какая психологическая обстановка дома — все это играет роль. Многие родители в миграции и оставляют детей у родственников — этот фактор тоже влияет. Но самое главное — элементарное желание ребенка учиться, — подчеркнула Чынарбубу Козубекова. — Конечно, человеческий фактор тоже играет роль. Некоторые ребята волнуются, теряются, когда приходят на экзамен. Это тоже отражается на результатах».

В парламенте прозвучало предложение рассмотреть возможность выдачи абитуриентам, набравшим наиболее высокие баллы по результатам тестирования, «серебряных» и «бронзовых сертификатов», введения региональных и языковых квот.

Отметим, что с учетом неравных условий жизни и обучения абитуриентов в стране и так введена система квотирования, в соответствии с которой все школы разделены на четыре категории. В зависимости от принадлежности к той или иной категории сертификаты участников тестирования различаются по цвету, а конкурс на грантовые места вузов проводится внутри каждой категории отдельно.