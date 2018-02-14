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Общество

От свидания к свиданию. Омурбека Текебаева в тюрьме посетила группа депутатов

Отбывающий уголовное наказание за коррупцию экс-депутат парламента Омурбек Текебаев считает, что круглосуточное видеонаблюдение, установленное в его камере в ИК №47, это акт психологического давления. Об этом он посетовал в разговоре с группой навестивших его депутатов Жогорку Кенеша.

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По словам Жанара Акаева, Омурбек Текебаев недоволен тем, что на просьбу о ее демонтаже Государственная служба исполнения наказаний не обращает никакого внимания.

Жанар Акаев отметил, что у Текебаева нет замечаний и жалоб на условия его содержания. Однако лидер партии «Ата Мекен» безуспешно добивается от руководства ГСИН перевода в больницу ИК №47.

Жанар Акаев добавил, что эти просьбы Омурбека Текебаева озвучат и в стенах парламента.

Омурбека Текебаева также посетили депутаты Алтынай Омурбекова, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев и Талант Мамытов.
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