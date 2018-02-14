Мэрия Таш-Кумыра не реагирует на попадание грязных сточных вод в реку Нарын. Об этом сообщила Государственная инспекция по технической и экологической безопасности.

Отмечается, что очистные сооружения Таш-Кумыра находятся в опасном состоянии. Использованная грязная вода попадает в старые очистные сооружения, которые не в силах обработать и отфильтровать их. В результате создается угроза попадания грязных сточных вод в реку Нарын.

Госэкотехинспекция неоднократно выдавала предписания об устранении проблемы, но руководство города не реагирует. По завершении реализации проекта «Таза суу» местные жители будут полностью обеспечены чистой водой. Тогда очистные сооружения переполнятся, и стоки попадут в реку Нарын.

Инспекторы обратились к полномочному представителю правительства в Джалал-Абадской области с письмом о необходимости реконструировать очистные сооружения в Таш-Кумыре.