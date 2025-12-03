Иссык-Куль спасают: новые очистные сооружения в Балыкчи и планы на Чолпон-Ату

Разрастание водорослей и загрязнение сточными водами годами угрожали курортному потенциалу жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Чтобы устранить экологическую угрозу, в стране запустили проект «Управление сточными водами Иссык-Куля».

Первые результаты уже есть: в Балыкчи доля абонентов, подключенных к центральной канализации, всего за несколько лет выросла с 30 до 53 процентов.

Журналист 24.kg увидела, как новые канализационно-очистные сооружения (КОС) в Балыкчи используют передовую технологию A2O, переводя курортный регион на цивилизованные и экологически безопасные стандарты.

Как город избавляется от «септиковой» проблемы

На подъезде к Балыкчи, на главной трассе, видно два желтых здания. Это и есть наш объект — новые канализационно-очистные сооружения. Да, специфический запах пока ощущается, но именно он и является индикатором того, что система работает.

Фото 24.kg. Очистные сооружения в городе Балыкчи

По словам руководителя данного проекта Сабырбека Омурканова, в Балыкчи очистные сооружения доделали, и они находятся на годовом обслуживании у подрядчика. После объект официально передадут муниципальному предприятию «Водоканал».

Фото 24.kg. Руководитель проекта Сабырбек Омурканов

Представитель китайской подрядной организации «Чайна роуд» подтверждает успешный запуск: «Наша компания более 10 лет занимается реализацией подобных проектов в Китае. В Центральной Азии Кыргызстан — первое государство. Возникшие дефекты в процессе годовой эксплуатации мы устраним, сейчас все работает корректно».

Подрядчик также рассказал о планах строительства КОС в Чолпон-Ате — это, безусловно, обнадеживающий знак для всей курортной зоны.

Напомним, недавно южнокорейскиеученые назвали две главные угрозы для Иссык-Куля — сточные воды и водоросли.

Откуда питьевая вода в Балыкчи?

«Население Балыкчи и окрестных сел — около 58 тысяч человек, из них 49-50 тысяч живут в городе. Уникальность в том, что у нас нет горных или речных вод, только подземные, из артезианских скважин. Мы круглосуточно обеспечиваем 11 тысяч абонентов чистой водой. Мощность нового КОС — 4,2 тысячи кубов в сутки», — рассказывает директор «Водоканала» Бакытбек Абсаматов.

Самым важным показателем является подключение населения к канализации:

до реализации проекта ею пользовались около 30 процентов абонентов;

сейчас к городской канализации подключено 53 процента населения.

«После строительства дополнительных 10 километров сетей, до конца 2026 года, планируется достичь показателя 70-80 процентов населения города», — подчеркивает Бакытбек Абсаматов.

КОС, сети и экономия $2 миллиона

Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» уже дал конкретные результаты. Об этом рассказал Сабырбек Омурканов:

Завершены проектирование и строительство КОС Балыкчи, объект ввели в эксплуатацию и передали на баланс мэрии.

Построены и переданы канализационные сети: 10,7 километра в Балыкчи и 12,7 километра в Караколе.

Закупили 10 единиц специальной техники (экскаваторы, самосвалы) для МП «Водоканал» Балыкчи и Каракола, а также Ак-Суйского РУВХ.

Установили три насосных агрегата для реабилитации Каракольской ирригационной насосной станции.

Разработали Программу по управлению илом, необходимую для очистки биологических прудов.

Руководитель проекта также указывает на важный финансовый аспект: «На средства, сэкономленные при реализации (около $2 миллионов), планируем построить еще 20 километров сетей — по 10 километров в Балыкчи и Караколе. Сейчас проводится тендерная процедура, согласование проходит в АБР».

A2О: как микроорганизмы чистят воду

Журналистам рассказали, что новая станция в Балыкчи для очистки сточных вод использует технологию A2O:

1. Механическая очистка. На решетках задерживается крупный мусор, в песколовках — мелкие камни.

2. Биологическая очистка (A2O). Сточные воды смешиваются с активным илом — микроорганизмами. Технология позволяет последовательно удалить соединения фосфора (анаэробная зона) и нитраты (аноксидная зона) до того, как в аэробной разложатся основные органические вещества.

3. Доочистка. Очищенная вода отделяется от ила и становится технически безопасной для сброса без вреда для окружающей среды.

«Осадок после очистки проходит обезвоживание и компостирование, что в будущем позволит использовать его как удобрение или безопасно утилизировать», — отмечает Сабырбек Омурканов.