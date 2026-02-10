План развития Таш-Кумыра обновил кабмин

План развития Таш-Кумыра обновил кабинет министров. Глава правительства Адылбек Касымалиев подписал распоряжение и внес изменения в ранее утвержденные мероприятия.

Скорректированный документ определяет перечень инфраструктурных и социальных проектов с общим объемом финансирования 100 миллионов сомов за счет целевых трансфертов республиканского бюджета.

Основное значение придается обновлению городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и социальной сферы.

Предусмотрено строительство трех детских игровых площадок, покупка микроавтобуса для муниципального футбольного клуба «Таш-Комур-Шахтер».

Документ направлен на повышение качества городской среды, улучшение коммунальных услуг и условий проживания населения.