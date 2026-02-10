11:05
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

План развития Таш-Кумыра обновил кабмин

План развития Таш-Кумыра обновил кабинет министров. Глава правительства Адылбек Касымалиев подписал распоряжение и внес изменения в ранее утвержденные мероприятия.

Скорректированный документ определяет перечень инфраструктурных и социальных проектов с общим объемом финансирования 100 миллионов сомов за счет целевых трансфертов республиканского бюджета.

Основное значение придается обновлению городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и социальной сферы.

Предусмотрено строительство трех детских игровых площадок, покупка микроавтобуса для муниципального футбольного клуба «Таш-Комур-Шахтер».

Документ направлен на повышение качества городской среды, улучшение коммунальных услуг и условий проживания населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361272/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В Таш-Кумыре рыбные хозяйства незаконно заняли земельные участки
Проект по ликвидации химических отходов в Таш-Кумыре начинают в Кыргызстане
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей
В Таш-Кумыре демонтируют незаконные торговые точки вдоль автодороги
Контрольный пакет государственной компании «Ташкомур» передан мэрии Таш-Кумыра
Югу нужна новая дорога
Под Таш-Кумыром автомобиль вылетел с трассы. Есть жертвы
В Таш-Кумыре построят центральный стадион: объявлен тендер
Обильные дожди затопили несколько домов и улиц в Таш-Кумыре
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февр...
10:55
В пилотировании ваучерного механизма в КР участвует 262 детских сада
10:51
Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты
10:51
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
10:42
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования