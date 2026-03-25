Современную станцию очистки сточных вод в городе Караколе откроют в августе

В августе 2026 года в городе Караколе планируют открыть современную станцию очистки сточных вод. Об это сообщила пресс-служба областного центра.

По ее данным, на первом этапе мощность станции составит 12 тысяч кубометров в сутки. Этого достаточно для обслуживания около 75 тысяч жителей. После завершения второго этапа в 2027 году мощность увеличится до 24 тысяч кубометров. Это позволит обеспечить очистку сточных вод для 150 тысяч человек при полном подключении к системе канализации.

Строительные работы на завершающей стадии, возведены основные объекты, включая аэротенки и отстойники административное здание с лабораторией. Пусконаладочные испытания намечены на май 2026 года.





Отмечается, что строительство ведется при поддержке Азиатского банка развития. Проект направлен на улучшение санитарного состояния города и на снижение нагрузки на окружающую среду.