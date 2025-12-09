14:14
Власть

Проект по ликвидации химических отходов в Таш-Кумыре начинают в Кыргызстане

Фото из интернета. АО «Кристалл» в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области.

Кабинет министров Кыргызстана поручил начать первоочередные аварийные работы по извлечению, нейтрализации и утилизации опасных химических веществ на территории АО «Кристалл» в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области.

Согласно распоряжению, работы будут проходить в два этапа:

  •  первый — до 31 декабря 2026 года;
  •  второй — до 31 декабря 2027 года.

Для реализации первого этапа Министерству финансов поручили выделить 91 миллион 958 тысяч 918 сомов из специального счета по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Министерство по чрезвычайным ситуациям проведет работы по удалению, транспортировке и обезвреживанию токсичных веществ. Министерство природных ресурсов окажет ведомству содействие и рассмотрит финансирование второго этапа в 2026 году.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на администрацию президента.

На территории бывшего завода ОАО «Кристалл-банкрот» в Таш-Кумыре обнаружили около 80 тонн опасных химических веществ, включая трихлорсилан и ядохимикаты. В ходе технического аудита, проведенного специалистами Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО»), оценили экологическую ситуацию на месте и разработали планы утилизации токсичных отходов.
