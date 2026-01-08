10:39
Власть

Строительство очистных сооружений в Чолпон-Ате проинспектировал Нурдан Орунтаев

Строительство очистных сооружений в Чолпон-Ате проинспектировал глава Минстроя Нурдан Орунтаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По ее данным, проект реализуется в рамках инициативы «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма».

Осмотрен объект, в том числе возводимые насосные станции, отмечена необходимость соблюдения сроков и обеспечения высокого качества строительных работ.

Новая канализационная очистная станция будет иметь мощность обработки 14,2 тысячи кубометров в сутки. 

К централизованной системе канализации будут подключены Чолпон-Ата, села Бостери, Бактуу-Долоноту и Кара-Ой, а также все пансионаты, гостевые дома и другие объекты, расположенные на их территории.

Сейчас к канализации подключено всего 30-40 процентов населения города.

Завершение строительных работ планируется до конца 2027 года.
