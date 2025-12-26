В Таш-Кумыре рыбные хозяйства незаконно заняли земельные участки

На основании письма Государственного комитета национальной безопасности Службой по земельному и водному надзору была проведена проверка рыбных хозяйств в Таш-Кумыре. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, по результатам проверки в пяти из семи рыбных хозяйств были выявлены нарушения требований законодательства. В частности, установлено, что отдельные хозяйства самовольно и незаконно заняли земельные участки, а также использовали их не по целевому назначению с нарушением установленной категории земель.