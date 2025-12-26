15:54
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Происшествия

В Таш-Кумыре рыбные хозяйства незаконно заняли земельные участки

На основании письма Государственного комитета национальной безопасности Службой по земельному и водному надзору была проведена проверка рыбных хозяйств в Таш-Кумыре. Об этом сообщает Минводсельхоз.
 
По его данным, по результатам проверки в пяти из семи рыбных хозяйств были выявлены нарушения требований законодательства. В частности, установлено, что отдельные хозяйства самовольно и незаконно заняли земельные участки, а также использовали их не по целевому назначению с нарушением установленной категории земель.

По выявленным фактам соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы для принятия мер в рамках законодательства. Проверочные мероприятия направлены на обеспечение законного и целевого использования земельных и водных ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356259/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Проект по ликвидации химических отходов в Таш-Кумыре начинают в Кыргызстане
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей
В Таш-Кумыре демонтируют незаконные торговые точки вдоль автодороги
Контрольный пакет государственной компании «Ташкомур» передан мэрии Таш-Кумыра
Югу нужна новая дорога
Под Таш-Кумыром автомобиль вылетел с трассы. Есть жертвы
В Таш-Кумыре построят центральный стадион: объявлен тендер
Обильные дожди затопили несколько домов и улиц в Таш-Кумыре
Пьяных водителей выгораживают следователи — адвокат
Популярные новости
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Рейды в&nbsp;Бишкеке: более 20&nbsp;человек отправлены в&nbsp;спецприемник за&nbsp;выходные Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
15:51
Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог и железных путей Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог...
15:33
Для ГП НК «Кыргыз темир жолу» в Омске разработали эксклюзивное оборудование
15:31
Пожар в жилом доме в жилмассиве «Кок-Жар» ликвидирован
15:14
В КР восстановили имущественные права ребенка-сироты, оставшегося без попечения
15:13
Кыргызстанец чудом не попал в тюрьму за вырубку 30 берез на Камчатке