В Бишкеке реализуется ГЧП-проект по модернизации очистных сооружений

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров посетил очистные сооружения на окраине Бишкека в рамках мониторинга реализации проекта государственно-частного партнерства по модернизации и эксплуатации очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Равшанбек Сабиров осмотрел текущее состояние объекта и обсудил ключевые этапы исполнения проекта.

«Он отметил, что проект имеет приоритетное значение для Бишкека, поскольку направлен на улучшение качества социальных и коммунальных услуг, а также на обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития городской инфраструктуры. Глава нацагентства подчеркнул целесообразность внедрения аналогичных инициатив ГЧП и в других городах страны с учетом их социально-экономических и экологических потребностей», — говорится в сообщении.