15:31
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Скоро турсезон. На Иссык-Куле возобновят проверку очистных сооружений

На Иссык-Куле с апреля 2026 года возобновят проверку коммерческих объектов на наличие очистных сооружений. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Службы экологического и технического надзора при Минприроды Азат Сагынов.

По его словам, работа в этом направлении усиленно ведется последние несколько лет.

«В прошлом году инспекторы выявили немало домов отдыха, пансионатов, гостевых домов, работающих без очистных сооружений. Много случаев, когда просто вырыли яму, углубили и используют ее как большой септик, потом выкачивают ассенизаторскими машинами. Есть, конечно, и добросовестные субъекты предпринимательства, установившие трехэтапные очистные сооружения, где степень очистки воды доходит до 85-90 процентов», — сказал Азат Сагынов.

Радиоведущий со ссылкой на начальника эколого-технического надзора Минприроды Кылычбека Тентимишева сообщил, что в Иссык-Кульской области зарегистрировано 1 тысяча 198 туристических объектов. Из них лишь 180 из них имеют собственные очистные установки, еще 196 подключены к централизованной системе канализации, остальные используют простые септики, эффективность которых вызывает сомнения.

Ранее отмечалось, что в Кыргызстане разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364496/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Экологии Иссык-Куля посвятят полнометражный документальный фильм
Как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль, показал глава НАН КР
Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль
Жители Чок-Тала: Мы не можем получить 5 соток, пока земли продают гектарами
Главе кабмина продемонстрировали проекты солнечной энергетики на Иссык-Куле
Российский блогер возмутился состоянием древнего петроглифа на Иссык-Куле
В Тоне «зачистили» запрещенную ячейку: двое вышли, 33 наказаны
Российские компании заинтересованы в строительстве отелей на Иссык-Куле
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявших в горах на машине
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
15:21
В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт