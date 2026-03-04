Скоро турсезон. На Иссык-Куле возобновят проверку очистных сооружений

На Иссык-Куле с апреля 2026 года возобновят проверку коммерческих объектов на наличие очистных сооружений. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Службы экологического и технического надзора при Минприроды Азат Сагынов.

По его словам, работа в этом направлении усиленно ведется последние несколько лет.

«В прошлом году инспекторы выявили немало домов отдыха, пансионатов, гостевых домов, работающих без очистных сооружений. Много случаев, когда просто вырыли яму, углубили и используют ее как большой септик, потом выкачивают ассенизаторскими машинами. Есть, конечно, и добросовестные субъекты предпринимательства, установившие трехэтапные очистные сооружения, где степень очистки воды доходит до 85-90 процентов», — сказал Азат Сагынов.

Радиоведущий со ссылкой на начальника эколого-технического надзора Минприроды Кылычбека Тентимишева сообщил, что в Иссык-Кульской области зарегистрировано 1 тысяча 198 туристических объектов. Из них лишь 180 из них имеют собственные очистные установки, еще 196 подключены к централизованной системе канализации, остальные используют простые септики, эффективность которых вызывает сомнения.

Ранее отмечалось, что в Кыргызстане разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений.