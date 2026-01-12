15:24
Проект расширения очистных сооружений в городе Ош начнется через два месяца

Проект расширения канализационно-очистных сооружений в Оше стартует через два месяца. Об этом сообщил директор Государственного учреждения «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Азамат Шадманов на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По словам директора управления, будут составлены субкредитное и субгрантовое соглашение. Оплату за счет тарифов будет осуществлять мэрия города Ош. «ЕБРР предоставляет кредит под 1 процент фиксированной ставки, есть и плавающая ставка — «еврибор». Она меняется каждые шесть месяцев, сейчас на уровне трех процентов. Иногда ставка опускается до нуля, поэтому точную сумму переплаты мы назвать не можем», — отметил Азамат Шадманов.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кенебаева отметила: «4,3 миллиона сомов — это безвозвратные грантовые средства, а 4 миллиона — возвратные, которые мы будем выплачивать».

В итоге депутаты одобрили проект в третьем чтении и отправили на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357520/
просмотров: 89
