Женам голодающих оппозиционеров разрешили встретиться с ними

Женам обвиняемых в попытке захвата власти Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова разрешили их навестить. Об этом ИА «24.kg» сообщила член Комитета защиты политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, свидания супруги заключенных ждали с начала января. Но по непонятным причинам родственникам оппозиционеров не разрешали встретиться с ними.

«В настоящий момент нам неизвестно состояние здоровья Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова. Завтра супруги посетят их в исправительной колонии №47. Оппозиционеры до сих пор держат сухую голодовку», — сказала Зульфия Марат.

Сухую голодовку объявили три осужденных оппозицонера — эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший депутат парламента от СДПК Кубанычбек Кадыров.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.