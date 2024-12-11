Голодовка Темирлана Султанбекова: в СИН ответили на обвинения отца

В службе исполнения наказаний при Минюсте КР заявили, что высказывания отца лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова не соответствуют действительности.

Напомним, накануне отец политика Медетбек Султанбеков обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с голодовкой его сына. В видеообращении мужчина заявил, что когда он приносил сыну напиток «Аралаш», то его не приняли.

«Мы хотели передать сыну хотя бы напиток «Аралаш», но их не передают. Мне не разрешают даже увидеть его, чтобы отговорить от голодовки», — сказал Султанбеков-старший.

В пресс-службе СИН при Минюсте рассказали корреспонденту 24.kg, что за все время пребывания Темирлана Султанбекова в СИЗО-1 его отец передавал напитки сыну восемь раз, которые в установленном порядке, после проверки и регистрации, своевременно передавались подследственному. Таким образом, Султанбекову всего передано:

— 43 литра напитка «Легенда»;

— 8 литров напитка «Аралаш»;

— 13 литров сока ISI.

Кроме того, в пресс-службе СИН отметили, что Темирлан Султанбеков добровольно объявил голодовку еще во время нахождения в ИВС ГУВД Бишкека, а 7 декабря отказался от комплексного медобследования, о чем имеются соответствующие документальные подтверждения.

«Несмотря на это, медики СИЗО-1 ведут регулярное медицинское наблюдение за состоянием Султанбекова. Администрация учреждения продолжает вести с ним разъяснительные работы», — добавили в ведомстве.

Там сказали, что с пониманием относятся к чувствам родных и близких Темирлана Султанбекова, разделяют их беспокойство по поводу его здоровья и призывают всех быть объективными и соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики.