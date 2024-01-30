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Происшествия
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Бектур Асанов прооперирован, но его состояние тяжелое

Бектур Асанов, находящийся под стражей по так называемому кемпир-абадскому делу, переведен из Национального госпиталя в лечебное учреждение СИН № 31 в селе Молдовановка. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Эркин Булекбаев.

По его словам, подзащитный ранее был госпитализирован из следственного изолятора и 15 января прооперирован. После лечения Бектура Асанова снова этапировали в камеру.

Эркин Булекбаев отметил, что его состояние остается тяжелым.

Ранее СИН сообщала, что Бектур Асанов 4 декабря 2023 года во время приема душа поскользнулся и упал на кафельный пол, после чего его стали беспокоить боли в шейной области позвоночника. 14 декабря была проведена МРТ.

Гульнара Джурабаева сообщала, что Бектура Асанова держат в СИЗО, несмотря на то, что он нуждается в срочной хирургической операции.

Отметим, 27 декабря в Первомайском районном суде Бишкека прошло заседание по кемпир-абадскому делу. 28 декабря Городской суд оставил под стражей обвиняемых.

29 ноября Первомайский райсуд продлил срок содержания под стражей обвиняемых до 29 января. Адвокаты подали апелляцию, но суд ее не удовлетворил.

22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью журналистам президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. 

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285377/
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