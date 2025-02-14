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Общество

Свидание в Бишкеке почти вдвое дороже, чем в городе Ош

Аналитики сервиса 2ГИС подсчитали среднюю стоимость свидания в двух крупнейших городах Кыргызстана — Бишкеке и Оше. В расчет брались средний чек в ресторане на двоих и стоимость букета из семи красных роз.

Результаты исследования показали существенную разницу в стоимости романтического вечера в двух городах.

В Бишкеке средняя стоимость свидания составляет 4 тысячи 332 сома:

  • ресторан (средний чек на двоих): 2 тысячи 582 сома;

  • букет из семи красных роз: 1 тысяча 750 сомов.

В Оше аналогичное свидание обойдется значительно дешевле — в 2 тысячи 700 сомов:

  • ресторан (средний чек на двоих): 1 тысяча 300 сомов;

  • букет из семи красных роз: 1 тысяча 400 сомов.

Основываясь на данных Национального статистического комитета о средней заработной плате в Кыргызстане за 2024 год (37 тысячи 361 сом), 2ГИС также рассчитал, сколько свиданий можно позволить себе на одну зарплату.

Житель Бишкека сможет организовать 8 свиданий на среднюю зарплату, в то время как житель Оша — целых 13.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319998/
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