Свидание в Бишкеке почти вдвое дороже, чем в городе Ош

Аналитики сервиса 2ГИС подсчитали среднюю стоимость свидания в двух крупнейших городах Кыргызстана — Бишкеке и Оше. В расчет брались средний чек в ресторане на двоих и стоимость букета из семи красных роз.

Результаты исследования показали существенную разницу в стоимости романтического вечера в двух городах.

В Бишкеке средняя стоимость свидания составляет 4 тысячи 332 сома:

ресторан (средний чек на двоих): 2 тысячи 582 сома;

букет из семи красных роз: 1 тысяча 750 сомов.

В Оше аналогичное свидание обойдется значительно дешевле — в 2 тысячи 700 сомов:

ресторан (средний чек на двоих): 1 тысяча 300 сомов;

букет из семи красных роз: 1 тысяча 400 сомов.

Основываясь на данных Национального статистического комитета о средней заработной плате в Кыргызстане за 2024 год (37 тысячи 361 сом), 2ГИС также рассчитал, сколько свиданий можно позволить себе на одну зарплату.

Житель Бишкека сможет организовать 8 свиданий на среднюю зарплату, в то время как житель Оша — целых 13.