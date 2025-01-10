Нужна срочная помощь. Врач рассказала о состоянии Темирлана Султанбекова

Продолжение голодовки лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом сообщила преподаватель кафедры КГМА, клинический нутрициолог и врач общей практики Асель Атаева.
На видео, опубликованном Кадырбеком Атамбаевым, медик рассказала об удручающем состоянии здоровья Темирлана Султанбекова, находящегося в СИЗО и продолжающего голодовку. По словам врача, его состояние требует немедленного медицинского вмешательства, так как дальнейшее игнорирование симптомов и отказ от помощи могут привести к трагическим последствиям.
На данный момент у Темирлана Султанбекова:
- отек ног и полная неподвижность пальцев на левой ноге;
- полная неподвижность голеностопного сустава, что зафиксировано адвокатами. Нога уже нерабочая, начиная от голеностопа;
- сильное головокружение, выраженная бледность и значительная потеря веса;
- выраженный тремор (постоянная тряска) рук, затрудняющий любые движения;
- боли в области сердца, аритмия, боли в области печени, проблемы со зрением и высыпания на коже;
- холодные, ледяные руки.
Асель Атаева отметила, что арестованный похудел на 12 килограммов.
Врач и члены партии призывают незамедлительно обеспечить квалифицированную медицинскую помощь Темирлану Султанбекову, о которой он неоднократно просил. Сохранение его жизни требует оперативного вмешательства специалистов — невропатолога, кардиолога и окулиста.
Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 года Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку.