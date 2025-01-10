Нужна срочная помощь. Врач рассказала о состоянии Темирлана Султанбекова

Продолжение голодовки лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом сообщила преподаватель кафедры КГМА, клинический нутрициолог и врач общей практики Асель Атаева.

На видео, опубликованном Кадырбеком Атамбаевым, медик рассказала об удручающем состоянии здоровья Темирлана Султанбекова, находящегося в СИЗО и продолжающего голодовку. По словам врача, его состояние требует немедленного медицинского вмешательства, так как дальнейшее игнорирование симптомов и отказ от помощи могут привести к трагическим последствиям.

На данный момент у Темирлана Султанбекова:

отек ног и полная неподвижность пальцев на левой ноге;

полная неподвижность голеностопного сустава, что зафиксировано адвокатами. Нога уже нерабочая, начиная от голеностопа;

сильное головокружение, выраженная бледность и значительная потеря веса;

выраженный тремор (постоянная тряска) рук, затрудняющий любые движения;

боли в области сердца, аритмия, боли в области печени, проблемы со зрением и высыпания на коже;

холодные, ледяные руки.

Асель Атаева отметила, что арестованный похудел на 12 килограммов.

Она подчеркнула, что продолжение голодовки может привести к развитию комы, гипогликемии и необратимым повреждениям жизненно важных органов, вплоть до летального исхода. Отсутствие врачей в СИЗО и невозможность получения консультации узкопрофильных специалистов существенно ухудшают прогноз для здоровья.

Врач и члены партии призывают незамедлительно обеспечить квалифицированную медицинскую помощь Темирлану Султанбекову, о которой он неоднократно просил. Сохранение его жизни требует оперативного вмешательства специалистов — невропатолога, кардиолога и окулиста.