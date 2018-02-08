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Общество

Марихуана, гашиш. Что употребляют подростки в Кыргызстане

В Кыргызстане провели исследование по употреблению запрещенных наркотических средств подростками.

По словам специалиста по мониторингу и оценке ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР» Динары Мадыбаевой, всего в ходе исследования опрошено 5 тысяч учащихся девятых и десятых классов. Охватили все регионы республики.

Каждый третий ученик сообщил, что выпивал алкоголь. И каждый десятый делал это в возрасте до 13 лет.

Что касается наркотических средств, то 2,2 процента подростков пробовали марихуану или гашиш хотя бы раз в жизни. Из них мальчиков в три раза больше, чем девочек. Пробу наркотических средств до 13 лет отметил каждый третий респондент.

При этом 6 процентов респондентов использовали ингалянты (летучие вещества: клей, бензин, карб).

Динара Мадыбаева отметила, чтобы говорить о росте или снижении употребления наркотических средств, необходимо провести аналогичное исследование через четыре года. 
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