Сотрудники милиции ликвидировали устойчивый канал по сбыту наркотиков в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, некий Ш. намеревался сбыть крупную партию афганского чарса.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

К.Ш., 1981 года рождения, задержан во время продажи наркотиков. Он был судим за аналогичное преступление. Во время обыска в машине нашли 25 граммов конопли.

В рамках уголовного дела обыскали и дом К.Ш. В детской комнате нашли 482 грамма афганского чарса. Его примерная стоимость при розничной продаже составляет около $4 тысяч.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 на два месяца.