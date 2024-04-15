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Происшествия

У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи

Сотрудники милиции ликвидировали устойчивый канал по сбыту наркотиков в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, некий Ш. намеревался сбыть крупную партию афганского чарса.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

К.Ш., 1981 года рождения, задержан во время продажи наркотиков. Он был судим за аналогичное преступление. Во время обыска в машине нашли 25 граммов конопли.

В рамках уголовного дела обыскали и дом К.Ш. В детской комнате нашли 482 грамма афганского чарса.  Его примерная стоимость при розничной продаже составляет около $4 тысяч.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291555/
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