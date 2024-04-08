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Происшествия

В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков

В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, комитет активно работает над искоренением изготовителей и распространителей наркотиков.

Современный синтетический наркотик — это опаснейший капкан для любого человека. В особенности в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

ГКНБ КР

Родителям рекомендуют тщательнее следить за интересами детей, проводить профилактические разговоры, а также самим подробнее узнать об ужасных последствиях приема синтетических наркотиков.

Гражданам с наркотической зависимостью, нуждающимся в помощи, советуют обращаться по анонимной горячей линии 118. 

Госкомитет еще раз напоминает, что прием химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление и распространение строго карается законом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291021/
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