В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, комитет активно работает над искоренением изготовителей и распространителей наркотиков.

Современный синтетический наркотик — это опаснейший капкан для любого человека. В особенности в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет. ГКНБ КР

Родителям рекомендуют тщательнее следить за интересами детей, проводить профилактические разговоры, а также самим подробнее узнать об ужасных последствиях приема синтетических наркотиков.

Гражданам с наркотической зависимостью, нуждающимся в помощи, советуют обращаться по анонимной горячей линии 118.