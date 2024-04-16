Милиция Бишкека продолжает обыски в ночных клубах. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в одном из клубов нашли готовую сигарету с наркотиками, устройство для измельчения наркотиков (гриндер) и бульбулятор, а также сильнодействующие лекарства. По всем фактам изъятия назначена экспертиза.

Посетителей и работников ночного заведения, подозреваемых в употреблении наркотических средств, отправили на медицинское освидетельствование. У троих выявили положительный результат.

В милицию доставлены администраторы, персонал и посетители ночных заведений. Оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.