В Баткене задержан наркокурьер с 13 килограммами гашиша

Пресечен устойчивый канал поставки и сбыта наркотиков афганского происхождения в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, на автодороге Бишкек — Исфана при въезде в Баткен остановлена автомашина Opel Zafira под управлением А.Ж., 1980 года рождения. При осмотре авто в полостях под обшивкой четырех порогов салона нашли тайники с 13 брикетами. Общий вес вместе с упаковкой составил более 13 килограммов.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое в машине вещество является смолой каннабиса (гашиш) афганского происхождения.

А.Ж. задержан и заключен под стражу с содержанием в учреждении № 21 СИН.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности задержанного к транснациональной организованной преступной наркогруппировке.