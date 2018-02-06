Грозит ли Бишкеку вспышка кори, рассказали специалисты

Сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша главный врач Центра госсанэпиднадзора Артур Буюклянов рассказал, грозит ли Бишкеку вспышка кори.

По его словам, на сегодня в столице зарегистрирован 21 случай кори. «В декабре 2017-го из России приехали наши дети, которые там проживали и не были привиты от кори. Они там заболели и поступили в нашу инфекционную больницу. Мы приняли все необходимые меры, чтобы купировать заболевание», — сказал Артур Буюклянов.

«Такая вспышка, как в 2014 году, когда заболело около 9 тысяч граждан, не повторится. В 2014-2016 годах провели ряд мероприятий, были привиты почти все слои населения. Это не даст инфекции распространиться. Кроме того, в 2016-м и 2017-м провели ревизию карточек непривитых граждан и дополнительную вакцинацию», — добавил он.

Проблема сегодня только в отказниках. Есть люди, которые в силу религиозных взглядов или неправильной информации отказываются от прививок. Таких граждан в Бишкеке 2 тысячи 588. Артур Буюклянов

«Но с января 2018-го благодаря подворным обходам и беседам более 150 человек из них привиты. И вторая возможная причина заболеваемости — дети до одного года: прививку ставят только в год», — отметил он.