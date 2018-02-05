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Общество

СМИ Кыргызстана должны быть защищены от огромных денежных исков

Решение президента Сооронбая Жээнбекова об отказе денежной претензии к ИА «24.kg» — очень позитивный шаг, считает медиаэксперт Азамат Тынаев.

По его словам, эта новость вызвала в обществе много положительных откликов и эмоций.

Но за всеми радостными моментами мы не должны забывать главного — в Кыргызстане нужно решить раз и навсегда проблему исков к СМИ.

Азамат Тынаев
«В демократическом обществе каждый имеет право обращаться в суд за защитой своих прав, но мы должны понимать, что у чиновников, кроме их прав, есть и особая ответственность. И чем выше статус чиновников, тем выше их ответственность. Это — ответственность за свободу слова и прессы, без которой не может быть демократии. Поэтому мы нуждаемся в норме, по которой наши СМИ должны быть защищены от огромных денежных исков, которые в наших условиях очень легко превратить в инструмент борьбы с критикой и независимостью прессы», — сказал он.
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