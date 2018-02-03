Город Кастамону: неизведанная Турция

Казалось, что ехать в Турцию зимой как-то не по сезону. Ну что там делать, если нет солнца? Однако повод оказался более чем веский: международная организация ТЮРКСОЙ объявила новую культурную столицу тюркского мира-2018, ею стал расположенный в глубинной Турции город Кастамону. Что же там может быть интересного?

Кара жорго на турецкой сцене

Презентация Кастамону в одном из концертных залов этого города началась с демонстрации роликов о местных достопримечательностях, с турецкой музыки и выступления студентов из стран тюркского мира, обучающихся в местном университете. Девушки, приехавшие на учебу из Кыргызстана, представили один из любимых танцев нашей молодежи — кара жорго.

В официальной речи министр культуры и туризма Турецкой Республики Нуман Куртулмуш напомнил, что 25 лет назад организация ТЮРКСОЙ была создана, чтобы расширять культурное сотрудничество в тюркском мире и сближать страны, содействовать популяризации культуры тюркских народов и взаимному обмену идеями и достижениями в этой сфере.

Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. Министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш выступает на презентации города Кастамону как культурной столицы тюркского мира-2018

Предполагается, что город с богатой историей и духовным наследием должен открыть новые туристические маршруты и привлечь людей со всего мира. К 2023 году Турция планирует выйти на 50 миллионов туристов.

В ответ на вопрос ИА «24.kg», каких туристов предпочитают принимать в Кастамону, семейных людей или молодежь, губернатор провинции Яшар Карадениз сначала выразил благодарность представителям Кыргызстана за то, что они приехали, и отметил, что у нас очень красивая страна, что ему очень понравились Иссык-Куль и Каракол, а потом сказал, что в городе будут рады всем категориям приезжих.

Он напомнил, что 2018-й в Турции объявлен годом народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

В Турции горы вот такой вышины

По программе пребывания нам предстояло посетить горнолыжный курорт, расположенный в Национальном парке. Нашли, чем удивить кыргызстанцев, подумали мы. Что ж, давайте сравним. Сначала оценим дорогу, ведущую к базе, и красоту девственных лесов вдоль нее.

Признаюсь, что такой Турции я точно не знала. А вот как выглядит курорт изнутри. Все уже давно готово к встрече многочисленных гостей.

И хоть горы у нас выше, приходится признать, что наш сервис послабее, впрочем, об этом уже сказано-пересказано. Ну и вишенка на торте: нас предупредили, что в лесных массивах встречаются медведи, и это свидетельствует об экологическом благополучии региона. Однако фотографии косолапого мне сделать не удалось. Наверное, к счастью.

Обед у бабушки Сабихи

Владения общины, где живет 85-летняя бабушка Сабиха, обширны — 860 гектаров . Она считается успешным бизнесменом, которая не только сама умеет зарабатывать, но и предоставляет рабочие места другим. На полях выращивают экологически чистые продукты, которые идут на стол туристам, заглянувшим в ее старый деревенский дом, обустроенный по всем законам жанра: никакого глянца, стилизации или заигрывания с фольклором, все вещи в доме, которому уже 366 лет, старинные, хранящие память о многих поколениях этой семьи.

В Первую мировую войну на фронт из этого района ушли все мужчины, даже мальчики. Трагедия была невероятной: погибли все. Поэтому местные женщины научились выполнять всю традиционную мужскую работу. Более того, в 1919 году они провели в Кастамону первый в стране женский митинг, на котором призвали всех соотечественниц оказывать поддержку своим мужьям. Бабушка супруга Сабихи была в числе организаторов этого митинга.

Героические женщины

Одна из самых знаменитых — Шерифе Баджы. Она тоже была активной участницей того далекого митинга, когда в стране шла Первая мировая. Все жители ее села были мобилизованы для транспортировки снарядов. И женщины на телегах, запряженных неповоротливыми волами, за многие километры везли их, чтобы сдержать противника. Шерифе Баджы, посадив на снаряды свою маленькую дочь, много раз привозила их в Анкару. В одну из поездок девочка замерзла, а потом и сама Шерифе. В память об этом героическом поступке на центральной площади Кастамону воздвигнут удивительный по идее и художественному воплощению памятник.

Фото ИА «24.kg». Памятник на центральной площади города Кастамону героине турецкого народа Шерифе Баджы

Мы спросили губернатора провинции Яшара Карадениза, что же делают в стране для женщин, которые, собственно, и меняют мир, красивые и умные турецкие мужчины, так широко представленные во власти. Он ответил, что женщины в республике тоже активно представлены во властных структурах, и во многих сферах жизни в стране им есть чем заняться. В Кастамону, например, сказал губернатор, есть биржа труда, которой руководит женщина, и она находит мужчинам работу.

Вопросами трудоустройства женщин в городе не пренебрегают. Мы посетили ткацкую мастерскую, расположенную в старинном здании, где женщины заняты традиционном ремеслом: на самодельных станках из обработанных особым образом нитей они ткут тончайшие хлопковые ткани.

Проект этот не экономический, а скорее социальный, направленный на сохранение самобытных ремесел. Подобные проекты развивают созданные в каждом городе центры образования народа.

Людей здесь обучают тем профессиям, которых не хватает в регионе. Всего разработано четыре тысячи программ.

Это сладкое слово «халва» и не только...

В Кастамону белая халва разных видов встречалась нам на каждом шагу — в магазинах и всевозможных кафе, где мы обедали. По сути, этот десерт символизирует вкусовые предпочтения горожан, его на память увозит каждый приезжий. И наш гид Мустафа Чагыр, отчаянно влюбленный в свой родной город, не мог не повести нас в исторический комплекс «Якып Ага кюллийеси», где заезжим журналистам продемонстрировали мастер-класс по ее изготовлению.

Готовят в городе не только халву, но и многочисленные джемы, варенья и ягодные сиропы и продвигают на рынок экологически чистые продукты, так востребованные во всем мире.

Знатоки Турции утверждают, что в кафе и ресторанах Кастамону работают отличные повара, владеющие большим арсеналом кулинарных изысков, который позволяет им не утомлять своих клиентов однообразием приевшегося люля-кебаба. И если вы являетесь поклонником гастрономического туризма, Кастамону вас приятно удивит.

Провинция, занимающая второе место в стране по территории и активно развивающая сельское хозяйство, много веков назад называлась Пафлагония, что в переводе означает «народ, пахнущий чесноком». Выращенный здесь чеснок и сегодня является предметом гордости жителей региона, его даже преподносят в подарок как символ Кастамону.

Три волшебных дня

Именно столько можно было бесплатно жить путешественникам, которые в далекие годы правления Исмаил хана после длинного и утомительного пути задумали остановиться в его владениях.











На территории современного исторического комплекса «Исмаил бей кюллийеси» по сей день сохраняется здание, которое выполняло роль гостиного двора для многочисленных караванщиков. Поражает мастерство тех, кто выложил столь высокие и крепкие каменные своды. В просторном помещении сейчас музей, гостей по традиции угощают свежеиспеченными из местного зерна ароматными бубликами. А когда-то даже верблюдов здесь три дня кормили бесплатно. И все потому, что слово «хан» имеет второе значение — гостиница.

А тех гостей и жителей города, кто хочет вознести Всевышнему хвалу за красоту окружающего мира, ждет расположенная на территории комплекса просторная мечеть.

Святые места

Кастамону как город может смело претендовать на первое место в Турции по количеству старинных мечетей на душу населения.

Одна из них — мечеть Махмутбея, расположенная в пригороде Кастамону — в селе Касаба. Возведенное без единого гвоздя уникальное древнее строение, толщина стен которого составляет полтора метра, имеет несколько архитектурных особенностей, в настоящее время является музейным объектом, но по-прежнему приглашает правоверных на джума намаз.

Фото ИА «24.kg». Мечеть Махмутбея, расположенная в пригороде Кастамону — в селе Касаба

Для женщин, как и положено в мечети, имеется отдельный балкон, а вот над ними — еще два, предназначенных для знати и особо почитаемых святых. И это чуть ли не единственная в мире мечеть, где над женщинами молятся мужчины.

Своего рода охранным сейсмическим инструментом являются две каменные колонны. Их свободное вращение вокруг оси означает, что в здании перекоса нет, и людям ничего не угрожает. А сейчас наберите воздуха: эта постройка 1366 года. Ей более 700 лет. Вот такие были мастера.

Улыбка Кастамону

В городе с населением 120 тысяч человек очень много молодых лиц, и все потому, что здесь учатся 24 тысячи студентов местного университета. Люди в городе очень приветливые, можно сказать, что улыбка — это визитная карточка Кастамону. Вам улыбаются в магазине, на улицах, в музеях, многочисленных кафе. И даже не понимая вашу речь, пытаются угадать желание по мимике, жестам и междометиям. Впрочем, улыбка эта завещана им из глубины веков шейхом Шабан-и Вели, жившим в Кастамону.

Фото ИА «24.kg». «Приезжайте с улыбкой. Уезжайте с улыбкой. Все, что делаете, делайте с улыбкой» — завет шейха Шабан-и Вели

«Приезжайте с улыбкой. Уезжайте с улыбкой. Все, что делаете, делайте с улыбкой» — эти слова, высеченные на камне, установлены возле мавзолея, где покоится святой. Сейчас здесь исторический комплекс, в котором органично сочетаются музей и мечеть.











Министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш в своем выступлении на презентации Кастамону отметил значимую для всей Турции роль размышлений шейха. По его словам, «Кастамону воплощает и продолжает связь культур и времен». Город является ярким подтверждением правильности действий святых. Если в стране не развивается культура, то не могут успешно развиваться экономика и технологии.

Как отметил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, в скором времени будет создана ассоциация столиц тюркского мира со штабом в Кастамону. «Следующим шагом в продвижении города должно стать участие в программах ЮНЕСКО, которые сделают его культурное богатство достоянием всего человечества», — сказал он.

Фото ИА «24.kg». Древняя крепость в городе Кастамону

Вероятно, с годами интерес к Кастамону резко возрастет, и тогда здесь появятся тысячи туристов, и, чтобы разглядеть истинное лицо города и расслышать его голос, придется проталкиваться сквозь плотный поток людей. Спешите приехать первыми и увидеть первозданную красоту неизведанной Турции.