В суд передано дело о побеге из ИВС Сокулукского РОВД четверых подследственных

В суд Сокулукского района передано дело о побеге из ИВС РОВД Сокулука четверых подследственных. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в отношении всех беглецов возбудили уголовное дело по статье «Побег», которое выделили в отдельное судопроизводство.

Все четверо после задержания отправлены в СИЗО-1 Бишкека. На допросе они заявляли, что не собирались сбегать и нарушать режим, но не смогли объяснить, кто им открыл камеру и выпустил. В тот день в РОВД дежурили девять милиционеров.

28 ноября пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. 29 ноября задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева, а 1 декабря задержан четвертый беглец — Кайрат Джанботоев, обвиняемый в убийстве.

Они сбежали из ИВС 27 ноября. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Сокулукского РОВД, начальники получили выговор.