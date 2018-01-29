Авария на ТЭЦ. Число обратившихся в пункты обогрева в Бишкеке увеличивается

В Бишкеке в пункты обогрева уже обратилось 2 тысячи 96 человек, за последние два часа обратилось более 200 человек. Об этом сообщили в мэрии.



По их данным, во временные пункты обогрева (палатки) обратилось 2 тысячи 54 человека, в приюты определены 244 человека, стационарные пункты (школы, ГЦ «Ардагер», социальное общежитие, частные гостиницы) направлены 42 человека.



Как сообщается, в связи с понижением температуры воздуха социальные работники муниципалитета усиленно следят за стоящими на учете в органах социального развития 646 одинокими пенсионерами. Их регулярно посещают, доставляют горячую пищу, при необходимости продукты питания, медикаменты, приглашаются медики. Подопечным, у кого в квартирах прохладно, предлагалось временное размещение в Геронтологическом центре «Ардагер».

Из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки. Изучением обстоятельств аварии занимается и Генеральная прокуратура. Мэрией организованы пункты приема и размещения для нуждающихся горожан.