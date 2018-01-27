15:28
-18
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

Водопроводная система Бишкека выдержит холода

Водопроводной системе Бишкека холода не страшны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекводоканале.

По данным ведомства, утром прорвало трубу на водозаборе, но неполадку уже устранили.

Специалисты заверили, что трубы, по которым город снабжается водой, проложены в соответствии со стандартами и не замерзнут. Бишкек без воды не останется.

Пострадать могут только жильцы домов в частном секторе, которые сами устанавливали систему водоснабжения. Если трубы проложены с нарушениями, они могут лопнуть, не выдержав похолодания.

Накануне вечером на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлов. Сегодня ночью ожидается самая низкая за всю неделю температура. Холода продержатся еще неделю. 

Отметим, сейчас энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Сегодня в Бишкеке ожидается понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, а днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62.
Ссылка:
просмотров: 749
Версия для печати
Материалы по теме
Электрики обещают: система выдержит нагрузку, свет отключать не будут
Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека горожанам сделают перерасчет за январь
Подачу тепла в дома бишкекчан обещают восстановить к 22.00
Мэрия Бишкека распространила номера для сообщений о проблемах с отоплением
Энергетики готовы к возможным перегрузкам из-за аварии на ТЭЦ Бишкека
Пациенты Национального госпиталя жалуются на холод в палатах
На ТЭЦ Бишкека отказало оборудование
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом