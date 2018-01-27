Водопроводная система Бишкека выдержит холода

Водопроводной системе Бишкека холода не страшны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекводоканале.

По данным ведомства, утром прорвало трубу на водозаборе, но неполадку уже устранили.

Специалисты заверили, что трубы, по которым город снабжается водой, проложены в соответствии со стандартами и не замерзнут. Бишкек без воды не останется.

Пострадать могут только жильцы домов в частном секторе, которые сами устанавливали систему водоснабжения. Если трубы проложены с нарушениями, они могут лопнуть, не выдержав похолодания.

Накануне вечером на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлов. Сегодня ночью ожидается самая низкая за всю неделю температура. Холода продержатся еще неделю.

Отметим, сейчас энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Сегодня в Бишкеке ожидается понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, а днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62.