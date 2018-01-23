Вылечат под конвоем. Омурбек Текебаев отправится в палату обычной больницы

Экс-депутат парламента от партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев отправится в одну из бишкекских больниц, где пройдет медицинское обследование. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.

Ему дали разрешение временно покинуть исправительную колонию № 47 для прохождения медосмотра.

По данным ГСИН, ранее осужденного осмотрели кардиолог и эндокринолог. Омурбек Текебаев находился и находится на учете этих специалистов.

Если при обследовании выяснится, что опальный политик в дальнейшем нуждается в дополнительном лечении, в ГСИН будут решать этот вопрос на основании действующего законодательства.

В стационаре Омурбек Текебаев будет находится под конвоем.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны виновными и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд применил в отношении Текебаева амнистию. Срок наказания сократят. Ранее сообщалось, что политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.