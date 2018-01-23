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Общество

Чиновников Кыргызстана заставят экономить на служебных автомобилях

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление «О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных органов и органов местного самоуправления КР».

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Руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций, госкомиссий должны предоставить в управление делами президента и правительства и в Фонд по управлению государственным имуществом информацию о начале реализации проектов, финансируемых международными организациями, в рамках которых приобретаются или выделяются автотранспортные средства.

Кроме того, они должны передать управлению делами президента и правительства автомобили, приобретенные или выделенные в рамках реализации проектов, финансируемых международными организациями, по мере их завершения, не вошедшие в установленные лимиты, в том числе за счет грантов и других источников финансирования.

Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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