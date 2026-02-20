13:50
Общество

Открытие нового пункта транспортного контроля на дороге Север — Юг ускорят

В соответствии с поручениями, данными министром транспорта и коммуникаций КР Талантбеком Солтобаевым на аппаратном совещании 19 февраля, было принято решение о строительстве нового пункта транспортного контроля с северной стороны пункта «Арал» Джумгальского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, открытие нового пункта направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, контроль за соблюдением грузовыми автомобилями установленных весовых и габаритных норм, а также на предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог. Кроме того, эта мера будет способствовать сокращению незаконных и чрезмерных перевозок, поддержанию дорожной инфраструктуры и укреплению порядка в транспортной отрасли.

Также предусмотрено поэтапное проведение капитального ремонта действующих по республике пунктов транспортного контроля, где такие работы не выполнялись на протяжении многих лет.

Отметим, что вышеуказанные строительные и ремонтные работы будут финансироваться за счет средств Стабилизационного фонда Кыргызской Республики.
