Кыргызстан и Узбекистан усиливают транзитный потенциал

11 февраля в рамках второго заседания министров транспорта Организации исламского сотрудничества, проходящего в Стамбуле, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев встретился с коллегой из Узбекистана Илхомом Махкамовым. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в сфере транспорта. В частности, состоялся обмен информацией по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Также отмечена необходимость устранения существующих препятствий для полного использования транзитного потенциала обоих государств.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам перевозки грузов в Пакистан через территорию КР, а также получения виз узбекистанскими водителями.

По итогам стороны договорились оперативно решать все проблемные вопросы. Встреча прошла в дружественной атмосфере.