IEA призывает отказаться от авиаперелетов из-за войны на Ближнем Востоке

Международное энергетическое агентство (IEA) призывает отказаться от авиаперелетов и использования газовых плит из-за войны на Ближнем Востоке.
В организации выпустили рекомендации для правительств стран мира по экономии топлива для смягчения последствий от роста цен на энергоносители.
«Война на Ближнем Востоке создает серьезный энергетический кризис, включая крупнейший в истории мирового нефтяного рынка сбой в поставках. В отсутствие быстрого решения последствия для энергетических рынков и экономик будут становиться все более и более серьезными», — заявил исполнительный директор IEA Фатих Бироль.
Всего в перечень вошли десять рекомендаций:
- работа из дома;
- снижение скоростного режима на автомагистралях минимум на 10 километров в час;
- поощрение использования общественного транспорта;
- ограничение доступа автомобилей на дороги крупных городов с помощью схемы ротации номерных знаков;
- расширение практики совместного использования автомобилей и каршеринга;
- поощрение эффективного вождения коммерческих автомобилей путем оптимизации загрузки и технического обслуживания транспортных средств;
- переоборудование транспортных средств с газа на бензин;
- использование альтернативных авиаперелетам способов передвижения;
- приготовление пищи на электроплитах или других вариантах без использования газа;
- помощь промышленным предприятиям с переходом на иные виды сырья для экономии газа.