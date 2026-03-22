Экономика

IEA призывает отказаться от авиаперелетов из-за войны на Ближнем Востоке

Международное энергетическое агентство (IEA) призывает отказаться от авиаперелетов и использования газовых плит из-за войны на Ближнем Востоке.

В организации выпустили рекомендации для правительств стран мира по экономии топлива для смягчения последствий от роста цен на энергоносители.

«Война на Ближнем Востоке создает серьезный энергетический кризис, включая крупнейший в истории мирового нефтяного рынка сбой в поставках. В отсутствие быстрого решения последствия для энергетических рынков и экономик будут становиться все более и более серьезными», — заявил исполнительный директор IEA Фатих Бироль.

Всего в перечень вошли десять рекомендаций:

  • работа из дома;
  • снижение скоростного режима на автомагистралях минимум на 10 километров в час;
  • поощрение использования общественного транспорта;
  • ограничение доступа автомобилей на дороги крупных городов с помощью схемы ротации номерных знаков;
  • расширение практики совместного использования автомобилей и каршеринга;
  • поощрение эффективного вождения коммерческих автомобилей путем оптимизации загрузки и технического обслуживания транспортных средств;
  • переоборудование транспортных средств с газа на бензин;
  • использование альтернативных авиаперелетам способов передвижения;
  • приготовление пищи на электроплитах или других вариантах без использования газа;
  • помощь промышленным предприятиям с переходом на иные виды сырья для экономии газа.
